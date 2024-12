Notizie.com - Gli stupri, i video con lo smartphone, gli insulti: orrore su una minore. Tre giovani arrestati in Calabria: “Soddisfacimento dei più biechi istinti sessuali”

Avrebbero abusato di una ragazzanne più volte tra il 2022 ed il 2023. Per questo motivo tre, anch’essinni all’epoca dei fatti, sono stati.L’operazione è stata effettuata indove gli agenti della polizia di stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip per inni su richiesta della Procura della Repubblica.Gli, icon lo, glisu una. Trein: “dei più” (POLIZIA DI STATO FOTO) – Notizie.comI fatti si sarebbero svolti in un Comune della provincia di Reggio. Ad avviare le indagini proprio i poliziotti del commissariato di Ps di Palmi. Nel corso dell’inchiesta sono stati coadiuvati dai colleghi del reparto di prevenzione del crimine dellasud orientale di Siderno.