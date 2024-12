Terzotemponapoli.com - Genoa-Napoli 1-2 grazie ad un primo tempo perfetto

1-2 Cronaca e tabellino della partitaCRONACA Ilha vinto 2-1 in casa delnella 17a giornata di Serie A e, in attesa della risposta dell’Atalanta contro l’Empoli, almeno per una notte è tornato in vetta al campionato. Al Ferraris la formazione di Conte ha capitalizzato al massimo undi altissimo livello sbloccato al 15? da Anguissa dopo una traversa clamorosa di Lukaku nei primi minuti. Al 23? il raddoppio di Rrahmani è arrivato sugli sviluppi di palla inattiva,. Ma quando la contesa sembrava indirizzata e a senso unico, la reazione delnella ripresa ha portato il Grifone a riaprire il match al 51? con Pinamonti. Le parate di Meret sul centravanti e su Badelj hanno fatto il resto, con il palo di Balotelli nel finale come grande rimpianto per i rossoblù di Vieira.