Dibaldo, storia di un alchimista capace di miscelare armonie sensoriali

Tra le colline della Valmarecchia, dove il tempo sembra sospeso in attesa che qualcuno sveli i suoi segreti, Baldo Baldinini ha dato vita a, un brand che non crea solo spiriti, bensì vere e proprie esperienze.È un naso tra i più prestigiosi della scena internazionale quello di Baldo Baldinini, master blender, miscelatore edei sensi, nonché mente creativa di Dibado e grande ricercatore di pregiate e rare botaniche provenienti da tutto il mondo. La suainizia con un dono raro, la sinestesia, che gli permette di percepire gli aromi come note musicali. Per Baldo, ogni profumo è un suono, ogni sapore un accordo. Nascono così le sue creazioni, vere e propriearomatiche composte con la meticolosità di un musicista e l’anima di un esploratore. Un processo di Alchimia Aromatica che Baldo codifica in una scrittura personale e segreta, in cui posiziona le note aromatiche delle ricette su un pentagramma, come fosse uno spartito musicale.