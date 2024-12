Calciomercato.it - Conte striglia il Napoli: “Deve rimanerci stampato nel cervello”

L’allenatore degli azzurri ha commentato la vittoria contro il Genoa: un successo sofferto dopo un primo tempo dominatoVittoria sofferta per ilcontro il Genoa: dopo un primo tempo dominato e chiuso con due gol di vantaggio, gli azzurri hanno lasciato campo ai padroni di casa nella ripresa e per poco non è arrivato il pareggio.il: “nel” (LaPresse) – Calciomercato.itNel post gara a ‘DAZN’ha commentato così la partita: “Non so se è cambiato il Genoa o siamo cambiati noi. Soddisfatto del primo tempo, dominato. Ci siamo detti solo una cosa: non facciamoli rientrare in partita, invece sono rientrati in partita. Molto moltonto del primo tempo, il secondo tempo cirimanerenela tutti quanti. L’ho detto ai calciatori: è un secondo tempo che nonappartenere a noi, perché significa staccare la spina e non è giusto.