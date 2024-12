Ilfattoquotidiano.it - Caravana de la Muerte: così a fine millennio l’Eta sfidava ancora la Spagna

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 21 dicembre 1999 uno degli episodi più inquietanti della storia del, l’organizzazione separatista basca, prese vita con il tentato attacco noto come la “de la”, che non solo segnò una tappa cruciale nel conflitto trae le forze dello Stato spagnolo, ma evidenziò anche la crescente brutalità dell’organizzazione.Fondata infatti nel 1959 durante la dittatura di Franco,inizialmente si costituì come un gruppo che lottava per l’indipendenza del Paese Basco, ma con il tempo la sua lotta assunse toni violenti e sanguinosi. Durante gli anni ’80 e ’90,compì una serie di attentati, omicidi e attacchi che causarono la morte di oltre 800 persone, tra cui poliziotti, politici e civili; fu sempre un’organizzazione clandestina, ma con una forte componente di sostegno popolare nelle aree basche.