Attentato in Germania auto travolge la folla Ci sono morti e feriti ecco chi è l’attentatore

Leggi su Dayitalianews.com

Nel tardo pomeriggio di ieri sera, 20 dicembre, poco dopo le 19:00 un’è piombata a folle velocità contro le persone che afvano i mercatini di Natale di Magdeburgo. Secondo lerità tedesche si è trattato di unterroristico e il bilancio al momento è molto pesante: sarebbero almeno 2 i, tra i quali un bambino, e circa 68 persone ferite, di cui 15 in modo grave. La ricostruzione dell’Matthias Schuppe, portavoce del governo, si è detto convinto che si è trattato di unterroristico e non di un incidente. Secondo la ricostruzione della polizia tedesca, e come riferito anche da numerosi testimoni, una Bmw di colore scuro dopo aver sfondato le barriere del mercatino si è lanciata a folle velocità sullafalciando diverse persone. L’, a quanto pare, era stata noleggiata poco prima da un’agenzia di noleggio.