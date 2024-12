Zonawrestling.net - WWE: Stretta collaborazione con Netflix per portare i Premium Live Events su scala globale nel 2025

Secondo Chris Legentil, Vicepresidente esecutivo delle relazioni con i talenti e capo della comunicazione della WWE, La portatadella WWE è destinata a crescere ulteriormente nel 2025, poiché l’azienda continua la sua espansione nei mercati internazionali.Durante il podcast Sports Business Journal Sports Media, Legentil ha evidenziato la strategia della compagnia per ie il ruolo che la nuova partnership conavrà nel plasmare il futuro:“Quest’anno abbiamo realizzato più della metà dei nostrial di fuori degli Stati Uniti,” ha spiegato Legentil, sottolineando l’attenzione crescente della WWE verso il pubblico internazionale. Conal fianco, la WWE prevede di utilizzare i dati e le intuizioni del colosso dello streaming per selezionare strategicamente le località globali dei futuri eventi: “Collaboreremo a stretto contatto con loro per scegliere le destinazioni in tutto il mondo dove possiamo ampliare il nostro pubblico e, si spera, guadagnare alcuni abbonati per loro.