Swisscom Ottiene Autorizzazione Antitrust per unione Fastweb e Vodafone Italia

In data 20 dicembre 2024, l’autoritàna ha autorizzato la transazione e accettato gli impegni assunti danell’ambito dell’operazione. Gli impegni includono il proseguimento da parte di, in linea con la sua strategia, della fornitura di servizi wholesale agli operatori terzi e la condivisione di informazioni in qualsiasi gara d’appalto della pubblica amministrazione per servizi di telefonia fissa e connettività fissa in cui il fornitore in essere sia. Un fiduciario indipendente garantirà sull’adempimento degli impegni che avranno una validità di 3 anni.Anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha approvato la transazione autorizzando il trasferimento del controllo su, in quanto società detentrice di licenze dello spettro mobile.