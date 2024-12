Metropolitanmagazine.it - Sono usciti i nuovi occhiali da sole Valentino (e si, sono firmati da Alessandro Michele)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Una novità che stavamo aspettando con trepidazione: finalmentedaby. Il designer, volto notissimo ex direttore creativo di Gucci, è al timone del brand romano ormai da qualche tempo. E nella maison ha già portato il suo tocco magico, con l’inspo anni ’70 che è ormai diventata un po’ la sua firma.Arrivano glidadaUna passione del designer, si sa,appunto glida. Lui, dai mood anni ’70 e dall’estro creativo che ha letteralmente ribaltato un brand, ha lanciato la sua primissima collezione firmata. Infatti, in attesa della cruise collection per la primavera 2025, è uscito il primo modello della collezione “Prima degli inizi”. Questo primo modello arriva in tre varianti, con lenti in colori di ispirazione vintage.