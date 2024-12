Bollicinevip.com - Selvaggia Lucarelli dura contro Fedez: “Si mette in modalità vittima per far parlare di sé”

fuori fase a Sarà Sanremo,si scagliamentedi luiattaccasui social, per la giornalista gioca a fare laNei giorni scorsia Sarà Sanremo ha presentato il brano che canterà al Festival di Sanremo, ‘Battito’, e il fatto che non sembrasse proprio in forma non è certo passato inosservato.Storia Ig di(Screen Ig stories @)Sui social in moltissimi si sono chiesti cosa gli fosse successo, c’è però chi pensa che la sua sia l’ennesima ‘strategia’ per catturare l’attenzione. Nelle scorse ore ancheha rotto il silenzio e senza mai citare il rapper lo hamente attaccato sul suo profilo Instagram.Queste le parole della giornalista: “Dopo tutto quello che è successo, quello che ha fatto, quello che è stato scritto, ancora non avete capito che siinper fardi sé quando si parla troppo poco di lui quando non se ne parla come dice lui o quando si parla di più di un suo competitor che di lui.