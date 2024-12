Puntomagazine.it - Sanità Bari, UGL: “All’ospedale di Altamura dieci persone aggrediscono una dottoressa, difendiamo gli operatori”

Aggressione violenta a un medicodi: i sindacati chiedono interventi urgenti per garantire la sicurezza del personale sanitario“L’ennesima aggressione ai danni di un professionista dellaimpegnato nell’arduo compito di garantire l’assistenza ai nostri cittadini. Stavolta è accaduto nell’ospedale di, dove un gruppo di una decina diha aggredito verbalmente, in maniera violenta, unain servizio e insultato pesantemente anche altri medici presenti”, dichiarano in una nota il segretario nazionale UGL Salute Gianluca Giuliano e il segretario regionale Giuseppe Mesto .“Ingiustificabile l’ira violenta dei familiari a seguito del decesso di un’anziana. La vittima dell’aggressione – continuano i sindacalisti – ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso, uscendone con una prognosi di 5 giorni, e stamattina ha sporto denuncia contro gli autori.