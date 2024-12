Agi.it - Rubò per fame, annullata la condanna: "È reato lieve per bisogno"

AGI - "Debole ed estremamente malnutrita", la donna senzatetto di origine ucraina aveva rubato in un supermercato di Monza 4 pezzi di parmigiano, 3 di soppressa veneta, una confezione di bastoncini di cotone e una di detersivo liquido ma era stata subito rintracciata dai carabinieri dopo una breve fuga e aveva restituito il magro bottino da 15 euro. Il Tribunale brianzolo e la Corte d'Appello di Milano l'avevanota per tentato furto a quattro mesi di reclusione e cento euro di multa riconoscendogli le attenuanti equivalenti alla recidiva. Nei giorni scorsi, la Cassazione ha annullato la sentenza chiedendo ai giudici di secondo grado di pronunciarsi di nuovo tenendo presente che ilin questo caso può essere riconfigurato in 'furtoper'. Tra gli elementi evidenziati dagli 'ermellini' il fatto che in una relazione i carabinieri di Monza avevano raccontato di avere comprato il pane alla signora, essendo al corrente delle sue gravi difficoltà economiche.