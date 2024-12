Spazionapoli.it - RILEGGI LIVE – Conte in conferenza stampa: “Juan Jesus giocherà al posto di Buongiorno. Kvara sarà convocato”

Terminata la: “La crescita di Giovanni Simeone è sotto gli occhi di tutti. Lui è sempre disponibile, è un ragazzo top che ha sempre voglia di migliorare. Lui è adesso è molto più completo: mi dà un’alternativa credibile a Romelu. Giovanni è un ragazzo pieno di valori, considerando anche chi è suo padre. Lukaku? Romelu è in crescita, ci dà dei vantaggi ad averlo in squadra. Spero che sia più tranquillo, anche se lui vorrebbe ripagare subito tutto l’affetto dei tifosi azzurri. 3-5-2 aldel 4-3-3 per non lasciare Lukaku solo? Lukaku non è mai solo, ci sono sempre quattro-cinque giocatori in area di rigore. Stiamo migliorando anche su questo aspetto. Mi fa ridere che ora il 4-3-3 è difensivo, mentre il 3-5-2 è offensivo. Il calcio non è semplice, non si può cambiare sempre perché c’è sempre del lavoro dietro.