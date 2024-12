Lettera43.it - Processo Open Arms, Matteo Salvini assolto: «Il fatto non sussiste»

è statocon formula piena nelperché «ilnon». Il vicepremier era imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito, nell’agosto del 2019, lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla ong spagnola, quando era ministro dell’Interno. Il pm aveva chiesto sei anni di carcere. È arrivata, invece, l’assoluzione su decisione della seconda sezione penale del tribunale di Palermo presieduta da Roberto Murgia, giudici a latere Andrea Innocenti ed Elisabetta Villa. La decisione è arrivata dopo otto ore di camera di consiglio. Si tratta della sentenza di primo grado, come lo stessoha ricordato in una diretta Instagram nel giorno della sentenza, aggiungendo: «Ricordo a tutti, soprattutto a chi mi augura la galera, che ci sono altri due gradi di giudizio».