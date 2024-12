Quotidiano.net - Pensioni 2025: il doppio binario per i giovani. Sarà possibile uscire a 64 anni

Roma, 20 dicembre 2024 – Il pacchettodella manovra per ilintroduce una novità rilevante destinata a molteplici sviluppi quando il governo metterà mano, secondo gli annunci più volte arrivati in questi mesi, alla riforma complessiva del sistema nel corso del prossimo anno. Per la prima volta il primo pilastro, quello della previdenza obbligatoria, e il secondo, quello della previdenza complementare, si “parlano” e si intersecano per consentire ailavoratori, spesso con carriere precarie e discontinue, di poter andare in pensione a partire dai 64senza dover attendere i 70e oltre. CLAUDIO DURIGON SOTTOSEGRETARIO MINISTERO DEL LAVORO Fondi pensione, la spinta della Lega È da tempo che la Lega punta sullo sviluppo della previdenza complementare in Italia: tant’è che l’obiettivo del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon era quello di far inserire in manovra o l’obbligatorietà del trasferimento parziale del 25 per cento del Tfr ai fondi pensione o il cosiddetto silenzio-assenso sempre sulla destinazione delle liquidazioni ai fondi.