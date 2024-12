Ilnapolista.it - Padovano: «Quando mi arrestarono, pensai a “Scherzi a parte”. Invece fu l’inizio di un incubo»

L’ex Juventus Michele, arrestato da innocente nel 2006 e assolto nel 2023 per aver finanziato un traffico di droga in Marocco, racconta il suo periodo buio in un’intervista a La Stampa (intervista di Antonio Barillà). Il 3 gennaio uscirà su Sky il suo docufilm.: «Vialli non mi ha abbandonato. In Italia-Francia del 2006 mi aspettavo un messaggio di vicinanza»Cos’hai provato davanti allo schermo?«Commozione, mi ha toccato nel profondo vedere mio figlio piangere, mia moglie ricostruire quello che abbiamo vissuto. I due registi sono stati bravissimi a coinvolgerci, capire e trasferire il nostro dramma».Il messaggio più importante?«Imparare a non giudicare. Spesso le cose non sono come sembrano. Io il pregiudizio l’ho sperimentato sulla mia pelle: a volte trovavo la forza di fregarmene, altre soffrivo».