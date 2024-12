Iltempo.it - Open Arms, Salvini assolto perché il fatto non sussiste: "Proteggere i confini un diritto"

Il giudice del tribunale di Palermo ha deciso la sorte di Matteo. Il leader della Lega, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per aver impedito all'Ong spagnoladi far sbarcare 147 migranti nell'agosto 2019, è statoilnon. Nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, il ministro si è presentato con il suo avvocato Giulia Bongiorno e fin da stamattina si è detto "orgoglioso" di aver difeso idel nostro Paese. Stringendo i pugni nel segno di vittoria,ha abbracciato chi gli è capitato davanti e ha cercato con lo sguardo Francesca Verdini, che in lacrime lo ha raggiunto e stretto a sè. Commosso anche il legale del ministro Giulia Bongiorno. "Siete stati tutti bravi", ha scandito il leader del Carroccio.