Ilrestodelcarlino.it - Nuovo codice della strada: 5 multe per monopattini

Ravenna, 20 dicembre 2024 – A spasso sul monopattino senza casco. Per questo 5 persone sono state multate dagli agentipolizia locale. Persone che spesso e volentieri non erano a conoscenza delle recenti novità del. Ed un po’ questo, stando al quadro tracciato dalla polizia locale per bocca del suo comandante, Andrea Giacomini, il problema. Che in tanti ignorino le novità, in vigore da sabato 14 dicembre (giorno in cui sono iniziate le attività di accertamento degli agenti), non impedisce alle forze dell’ordine di effettuare i controlli e di elevare, quando necessario, le conseguenti sanzioni. Sono in particolare i cittadini di origine straniera a non essere informati delle nuove regole. Per questo motivo, spiega Giacomini, “stiamo pensando di coinvolgere le associazioni che li rappresentano per informarli”.