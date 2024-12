Lettera43.it - Nuove accuse per Santanchè: è indagata per bancarotta fraudolenta nel fallimento di Ki Group

La ministra del Turismo Danielaè al centro digiudiziarie pernell’ambito dell’inchiesta suldi Kisrl, azienda del settore bio, in liquidazione giudiziale dal gennaio 2024. Lo riporta La Stampa. La società, acquisita insieme all’ex compagno Canio Mazzaro, ha registrato gravi difficoltà finanziarie culminate in perdite di 11,8 milioni di euro nel 2021 e un patrimonio netto negativo di 9,6 milioni. Anche altre aziende collegate, come Biofood, Verdebio e Bioera, sono finite in liquidazione. Laè un reato doloso commesso da chi, durante ildi un’azienda, sottrae beni, altera bilanci o distrae fondi per danneggiare i creditori.La ministrarespinge leI pubblici ministeri della procura di Milano Marina Gravina e Luigi Luzi indagano sulle responsabilità di, che secondo i registri della camera di commercio, scrive La Stampa, ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante di Kidal 2019 al 2021, prima di lasciare l’azienda nel gennaio 2022.