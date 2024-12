.com - Napoli, Conte: “Kvara ci sarà. Mercato? Valutiamo opportunità”

(Adnkronos) – Impegno in trasferta per il. Gli azzurri, a -2 dall’Atalanta capolista, volano a Genova per sfidare i rossoblù nella 17esima giornata di Serie A, con il match in programma sabato 21 dicembre alle 18. Una sfida che potrebbe vedere tra i suoi protagonisti anche Kvichatskhelia, infortunatosi contro la Lazio: “tskhelia ieri ha ripreso ad allenarsi. Oggi l’ho visto molto più sciolto: verrà con noi ed è a disposizione. È un recupero importante”, ha detto Antonionella conferenza stampa della vigilia. A sostituirlo dal primo minuto ciNeres: “David è cresciuto davvero tanto rispetto a quando è arrivato. È molto più coinvolto nella squadra, in tutto. Ha capito che abbiamo bisogno di calciatori che non siano mai passivi in una fase. Il calcio moderno prevede il coinvolgimento di tutti sia nella fase di possesso che in quella di non possesso.