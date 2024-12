Secoloditalia.it - Manovra, sì alla fiducia. Rampelli smaschera l’opposizione: “Voi contro i soldi ai lavoratori”

L’aula della Camera ha votato lacon 211 sì e 117 no. Dopo la discussione degli ordini del giorno nel pomeriggio e la nota di variazione intorno alle 20, le dichiarazioni di voto inizieranno alle 21 e andranno in diretta tv. La conclusione dei lavori è attesa entro le 22.30. Successivamente il testo andrà al Senato: lunedì arriverà in Commissione Bilancio, mentre il via libera definitivo è atteso entro Capodanno. Secondo quanto stimato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, potrebbe arrivare il 28 dicembre.Unada 30 miliardiLa legge di bilancio ammonta complessivamente a circa 30 miliardi. Oltre la metà, circa 18 miliardi, sono stati destinati a rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale per i redditi bassi e medi (la misura è rivolta ai redditi fino a 40mila euro) e le tre aliquote Irpef.