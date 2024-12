Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Barcellona 49-48, Eurolega basket in DIRETTA: partita in equilibrio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO DALLE 20.3054-53 Punter è entrato in: tripla in fade away, in un amen è salito a 15.54-50 Zizic dominante in pitturato! Rimbalzo sull’errore di Pajola e appoggia al vetro!52-50 Punter però risponde con la penetrazione centrale.52-48 CORDINIER! Con la tripla dalla punta!49-48 Parker va in penetrazione e alza per Hernangomez che appoggia al vetro..49-46 2/2 per Parker.49-44 Parker lanciato in contropiede, Grazulis commette fallo sul tentativo di schiacciata: due liberi.49-44 Si riattiva anche Jabari Parker per il nuovo -5.49-42 Zizic risponde con il tiretto dalla media.47-42 Abrines corregge il tiro di Vesely.che sta salendo di tono a rimbalzo offensivo.47-40 Pajola senza paura! Fa saltare l’avversario, penetrazione e tiene il controllo su Vesely! Nuovo +7!45-40 Zuffa nella metà campo di, Pajola recupera e lancia Clyburn tutto solo in contropiede!43-30 Ci pensa Punter a chiudere l’emorragia.