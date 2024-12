Golf Mauritius Open | Pavan e Paratore in 18esima posizione a metà gara Peperell e Brown i leader provvisori

Leggi su Sportface.it

Ci sono Eddiee Hamishin testa dopo due giri alla classifica dell’AfrAsia Bank, torneo del DP World Tour, il quinto della nuova stagione che chiude la prima fase denominata “ing Swing”. Il 33enne inglese e il 26enne danese sonocon 136 colpi (-8). Il primo ha fatto registrare quattro birdie guastati in parte dai bogey alla 6 e alla 10, mentre l’altro nelle due giornate d’apertura ha trovato due -4. Terzainvece per il sudafricano Christo Lamprecht e il danese Jacob Olesen, che si sono fermati sullo score di -7. Più indietro un altro sudafricano, Louis De Jager e un altro scandinavo, in questo caso norvegese, Andreas Halvorsen (-6). In quattro invece nel gruppone al quinto posto (-5) con Jacques Blaauw, John Parry, Dylan Naidoo e Christiaan Burke che restano a contatto con i primi della classe.