Francesco Blasetti è il super campione di Don't Forget the Lyrics

Anche per il 2024theè giunto al termine. Nell’ultima puntata andata in onda questa sera, è stato incoronato ildi questa edizione. A suon di sfide al karaoke,ha vinto il talent show musicale del Nove condotto da Gabriele Corsi.Il chirurgo oculista di Chiari è riuscito a battere il vincitore del Torneo dei Campioni della scorsa edizione Graziano Marasci. Una sfida all’ultima nota perché nelle prime due manche, Le 6 categorie e Il duello, i due non hanno sbagliato nemmeno una parola. E’ stato quindi lo spareggio a decretarepermettendogli così di accedere alla scalata finale. Dopo aver azzeccato ogni parola, ilè riuscito anche ad indovinare tutte le parole mancanti della canzone finale Giovani Wannabe aggiudicandosi così 15 mila euro che si vanno ad aggiungere ai 50 mila vinti durante le varie puntate di questa edizione.