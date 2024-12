Donnapop.it - Ecco il primo (prevedibilissimo) super ospite di Sanremo 2025: la scelta poco coraggiosa di Carlo Conti

Leggi su Donnapop.it

Finalmente è stato svelato ilche apparirà sul palco del Festival di: chi è?ha scelto un personaggio prevedibile.Chi è ildi?Ildel Festival diè stato svelato in diretta a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo. Luca Dondoni, in collegamento con la conduttrice, ha fatto il nome del cantante che vedremo sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio, proprio durante la prima puntata.chi sarà: “Stavo scrivendo al cellulare per chiedere se mi davano l’ok per dire che ildel Festival dinella serata di martedì sarà Jovanotti e mi hanno detto di sì, che posso dirlo. Mi sembra importante, un bel nome“. Di recente, come sappiamo, Jovanotti è statodi Francesca Fagnani a Belve e ha riscosso un grande successo.