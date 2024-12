Lookdavip.tgcom24.it - Da Charlene a Kate: il look dei regnanti nelle cartoline di Natale

Non èsenza. ledigitali delle famiglie reali europee. Puntuali come ogni anno, le royal family del Vecchio Continente condividono gli auguri per delle feste serene. La loro Christmas card sono varie: c’è chi si mette appositamente in posa e chi preferisce riproporre scatti realizzati nel corso dell’anno. Ecco quelle per il 2024.Gli apripistaI primi royal a fare gli auguri diin questo 2024 sono statie Alberto di Monaco. Nei primi giorni di dicembre i due hanno diffuso la loro cartolina per le feste. L’immagine è stata presumibilmente scattata nel Principato ma ricorda un’ambientazione di montagna. Il camino in pietra, le decorazioni shabby-chic con rami di pino e pigne, la morbida coperta bianca in pelo su cui siedono, l’albero con le palline dai colori delicati: Alberto,e i figli Jacques e Gabriella sembrano in uno chalet.