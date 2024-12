Cultweb.it - Chi è Kip Thorne il fisico che ha ispirato Interstellar (ed è stato in The Big Bang Theory)

Kipè uno dei fisici teorici più celebri al mondo, noto per la sua capacità di unire scienza rigorosa e divulgazione popolare. Nato a Logan, Utah, nel 1940,ha dedicato la sua carriera allo studio delle leggi più profonde dell’universo, come i buchi neri e le onde gravitazionali. Laureatosi alla Caltech e con un dottorato a Princeton sotto la guida di John Wheeler, èuno dei più giovani professori del prestigioso ateneo californiano, contribuendo in modo determinante alla fisica moderna. La sua passione per la divulgazione scientifica e la sua amicizia con produttori e registi di Hollywood lo hanno portato a collaborare con Christopher Nolan per creare uno dei film di fantascienza più accurati mai realizzati:ha garantito che il film rispettasse rigorosamente le leggi della fisica, imponendo due linee guida fondamentali.