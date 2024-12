Lettera43.it - Chi è Eman Rus, l’artista digitale autore del video virale con gli abbracci impossibili

Giorgia Melonia Elly Schlein. Matteo Salvini guancia a guancia con Ghali. E ancora, Teo Mammucari al fianco di Francesca Fagnani, Fedez con Selvaggia Lucarelli e Silvio Berlusconi con Marco Travaglio. Sono i protagonisti di A Natale puoi,sui social realizzato dal content creatorRus (con doppia s finale su Instagram e TikTok). Originario di Olbia e in seguito trasferitosi a Firenze, come il più celebre Banksy pubblica le sue opere in anonimato, identificandosi sul suo profilo da 180 mila follower con una maschera bianca, occhiali da sole e, il più delle volte, una felpa arancione. Per la sua ultima creazione, ha pensato bene di utilizzare le coppie “antagoniste” più famose nel panorama mediatico e, con l’intelligenza artificiale, simulare una tenera scenetta domestica di pace sotto l’albero di Natale.