Ilrestodelcarlino.it - Cesena e Juve Stabia: matricole terribili in corsa per la promozione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sono duecon 25 punti al quarto posto della cadetteria insieme alla Cremonese che punta e spera ancora nella, nonostante la differenza dalla terza (Spezia) sia di 9 punti e se diventasse a fine torneo di 15 non verrebbero disputati i playoff. Lo scorso anno anche la squadra di Castellammare diha vinto il campionato (girone C) della serie C, sorprendendo tutti con 79 punti ben lontano dai 96 (record assoluto della C insieme al Catanzaro) dei bianconeri che però erano tra i favoriti già in estate. I campani sono tornati in B dopo quattro stagioni d’assenza, ildopo sei ma era fallito nel 2018. Nel cammino di questo campionato le due squadre si assomigliano nelle vittorie, sette per i romagnoli e sei per i campani, differenti invece i pareggi (in 17 gare), quattro ile sette lache però ha perso quattro partite rispetto alle sei dei bianconeri (il peggio tra le prime dieci, come Cremonese e Palermo) che hanno realizzato 19 gol e 20 al passivo.