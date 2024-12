C’erano una volta gli Agnelli | holding in crisi e guerre in famiglia un’eredità difficile da gestire

Leggi su Ildenaro.it

Secondo chi lavora nei campi, i panni sporchi dovrebbero essere lavati in casa, mai altrove. Se si presta particolare attenzione agli alibi o a quanto ricordano quegli stessi visti da vicino, dati in pasto a chi fa un altro tipo di informazione, quella scandalistica o disinformazione, si sente che qualcosa stride. Non c’è che dire, da un po’ di tempo diversi interpreti del quotidiano “impegno”(?) a far procedere l’Italia sul sentiero della crescita, stanno fornendo a quanti seguono le vicende più delicate del mondo e del Paese tanta carne di ogni genere da mettere a cuocere sulla scrivania. Questa operazione conferma che l’attuale disagio dell’ umanità non è faccenda che possa venir risolta con facilità, né tanto meno che ciò accada nel breve periodo. Comunque per ora la pantomima è attiva e si sta tirando addosso ogni tipo di considerazione.