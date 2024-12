Lanazione.it - Arezzo: un territorio dove abbandonare rifiuti costa caro

, 20 dicembre 2024 –: unIl resoconto dell’anno 2024 sulle attività di controllo e repressione del fenomeno Oltre 60 interventi di rimozione traedili e da demolizione come cartongesso, materiali in cemento amianto e calcinacci,tessili e bombole del gas. Il 2024 ha registrato una recrudescenza del fenomeno di abbandono diingombranti e speciali in particolare nelle campagne ed in luoghi della città più o meno appartati. Per far fronte al fenomeno il Comune diha messo in atto notevoli sforzi in coordinamento tra Ufficio ambiente, Polizia Municipale e Carabinieri Forestali, grazie ai quali sono stati accertati 37 illeciti penali e 39 amministrativi, con 25 persone denunciate e diversi mezzi sequestrati.