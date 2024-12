Ilnapolista.it - Anguissa è rimasto a Napoli dopo aver parlato con Conte, ora per lui un triennale (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

con, ora per lui un)Lo scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo:Ilha le idee chiarissime e si muove con decisione, ma anche con cura dei particolari. Giocatori come, per esempio, hanno la fila di estimatori in giro per mondo. Frank quest’estate aveva un’offerta dall’Arabia da capogiro, maconcon entusiasmo. E adesso è tornato sui livelli della stagione dello scudetto, portando anche qualcosa in più: dominante nelle due fasi,ha aggiunto le incursioni in area che non erano mai state il suo forte. Aè felice e ilè pronto a blindarlo. Premiandolo. Nel contratto di Frank in scadenza a giugno, c’è un’opzione di rinnovo biennale a favore del club.