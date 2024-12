Biccy.it - Alessandro Cattelan sul suo nuovo programma “Mi avevano diffidato, ora lo condurrò”

dal prossimo 23 gennaio debutterà su RaiPlay con undi interviste dal titolo Hot Ones Italia. Un format americano che è giunto alla sua 25esima edizione e che il conduttore da anni guarda proprio su YouTube.“Hot Ones è un format che da tempo seguo su YouTube” – ha dichiaratodurante la presentazione – “E che mi ha sempre divertito molto, tanto che in una puntata di Stasera c’èlo abbiamo riproposto per una intervista, dichiarando apertamente l’ispirazione e ci è arrivata una diffida! A quel punto mi è sembrato giusto contattare la casa di produzione dicendo che invece che diffidarmi. dovevano farmelo condurre. Direi che il resto è storia“.Ilè molto semplice:intervisterà celebrità mangiando delle alette di pollo accompagnate da salse via via sempre più piccanti.