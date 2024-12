Ilfattoquotidiano.it - Aleix Espargaró lascia la MotoGp e si dedica al ciclismo: sarà ambassador della Lidl-Trek

abbandona ufficialmente lae diventa. Il 35enne catalano ha firmato un contratto con il team americano, tuttavia non farà il corridore nonostante la sua grande passione per il mondo delle biciclette.“Entrare nel mondo delper molto tempo è stato solo un sogno – ha dichiaratonella video-conferenza stampa di presentazione – tre o quattro anni fa ci sono andato molto vicino, ma non era ancora il momento giusto. All‘inizio di quest’anno quando ho deciso di smettere con laho cominciato a guardarmi attorno e prima del Tour ho iniziato a parlare con la, abbiamo raggiunto un accordo e sono molto felice di questo”. L’ex pilota Aprilia ha poi fatto chiarezza sulla sua scelta: “Ovviamente non mi sono ritirato dal motoper iniziare una carriera nelle due ruote a pedali, ma per passare più tempo con i miei cari, però mi sento molto fortunato di poter iniziare questa avventura con la”.