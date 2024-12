Quotidiano.net - Acquirente Unico: prestito bancario di 600 milioni per rifinanziare Ocsit

E' stato firmato il contratto per ildi 600di euro in favore di, per il rifinanziamento delle scadenze per l'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (), detentore delle scorte di sicurezza petrolifere dell'Italia. Lo comunicaspiegando che il, della durata di 5 anni con restituzione del capitale a scadenza consentirà, da un lato, diunpari a 500in scadenza a fine 2024 e, dall'altro, di dotarsi di mezzi sufficienti ad effettuare gli acquisti di prodotti petroliferi previsti per il piano industriale del 2025. Un pool di banche comprendente Banca Intesa (capofila della Rti), Bnl e la partecipazione di Bper si è aggiudicato la gara per il finanziamento, si legge nella nota di