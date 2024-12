Tvzap.it - Uccisa nel letto dal marito: Emanuela muore davanti ai figli

Leggi su Tvzap.it

neldalai– Un uomo di 48 anni, Massimo Malvolta, ha ucciso la moglie,Massicci, 45 anni, a Rapisarda, comune di Castignano in provincia di Ascoli Piceno. In casa erano presenti anche idella coppia, di 5 e 10 anni, che sono stati affidati ai nonni materni. Il nuovo brutale caso di femminicidio sarebbe avvenuto nelle prime ore della giornata di oggi, giovedì, 19 dicembre 2024. ( dopo le foto)Leggi anche: Scandicci,e moglie si buttano dalla finestra di casa e muoionoLeggi anche: Prima il sorpasso e poi la tragedia, Luigialla moglieneldalaiUn uomo di 48 anni, Massimo Malvolta, ha ucciso la moglie,Massicci, 45 anni, nella frazione di Ripaberarda, a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno.