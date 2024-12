Quotidiano.net - Se anche la Germania non attrae più: “E con i dazi di Trump sarà peggio”

Roma, 19 dicembre 2024 – La “tempesta perfetta” dellahail volto di Olaf Scholz: come previsto, il cancelliere non ha superato la prova della fiducia al Bundestag, il governo ’semaforo’ (Spd, Verdi e liberali) è ufficialmente morto e si va spediti verso le elezioni anticipate, fissate al 23 febbraio. Tutto questo mentre l’economia della ’locomotiva d’Europa’ è ufficialmente in stallo. Un corto-circuito fotografato alla perfezione dall’indice dell’autorevole istituto economico Ifo di Monaco, che certifica il crollo verticale della fiducia delle imprese tedesche a 84,7 punti contro gli 85,6 di novembre: è ilr dato dal maggio 2020. “La debolezza dell’economia tedesca”, sentenzia l’Ifo, “è diventata cronica”. Un pessimismo giustificato, secondo Clemens Fuest, il presidente di quello che è il maggiore think-tank economico della