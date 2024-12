Ilgiorno.it - Ristorni frontalieri: confermati i contributi per i Comuni fino al 2025

Allarme rientrato. Ideipotranno continuare a contare, anche per il, suigarantiti dal Governo che ha deciso di non modificare i criteri di attribuzione com’era stato annunciato nei giorni scorsi. Una querelle tutta interna al centrodestra che ha allarmato e non poco i sindaci dei paesi situati nella fascia compresa entro i 20 chilometri dal confine, naturali destinatari di una parte dei redditi prodotti dai loro concittadini che lavorano in Svizzera. Iper molti di loro rischiavano di sfumare con l’innalzamento al 4% della quota minima disul totale dei residenti, com’era stato proposto in Commissione Bilancio alla Camera. Alla fine però grazie a un subemendamento presentato dai deputati di Lega e Fratelli d’Italia tutto si è fermato.