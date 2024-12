Unlimitednews.it - Poker giallorosso, quattro gol alla Samp e Roma ai quarti

(ITALPRESS) – Latravolge 4-1 ladoria nel match dell’Olimpico valido per gli ottavi di Coppa Italia 2024/2025 e stacca il pass per idi finale, dove incontrerà il Milan: a segno Dovbyk (doppietta), Baldanzi e Shomurodov. La squadra giallorossa ha un ottimo approcciopartita, rendendosi pericolosa dopo appenaminuti con un bel destro di Baldanzi che viene respinto con i pugni da Vismara. I ragazzi di Claudio Ranieri continuano a spingere e al 9? passano in vantaggio grazierete di Artem Dovbyk, bravo a deviare in porta con il mancino un perfetto cross di Zalewski. I blucerchiati accusano il colpo e lasfrutta il momento positivo per realizzare il 2-0 al 19? ancora con Dovbyk, che firma la sua personale doppietta approfittando di un pasticcio di Meulensteen sul traversone di Saelemaekers.