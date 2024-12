Quotidiano.net - Open Arms, domani la sentenza. Gli alleati blindano Salvini. Lo difende anche Musk

Roma, 19 dicembre 2024 – Alla vigilia dellaMatteodiventa incontenibile. Da mattina a sera inonda l’etere con un diluvio di esternazioni: comincia a Bruxelles e termina in tarda serata a Palermo. Lì non si unisce ai leghisti siciliani convocati per un Direttivo simbolico e solidale: va direttamente in albergo a Mondello. “Se volete sapere se sono innocente o colpevole, collegatevi sui miei social dopo il verdetto”, annuncia prima di chiudere le comunicazioni a notte inoltrata. Durante la lunga giornata il leader della Lega tocca corde variegate. “Paura zero. Sono fiducioso e determinato. Mi sento come la canzone di Venditti Notte prima degli esami: sono non tranquillo, ma felice e orgoglioso di quello che ho fatto”, mostra il petto in diretta social tra uno spiegone sul nuovo codice della strada e un ’peace and love’ a chi gli augura “dieci anni di carcere”.