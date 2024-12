Bergamonews.it - Nella taverna di un pensionato oltre 600 grammi di marijuana: “La utilizzo per la mia invalidità”

Verdellino.600diconservata in 33 barattoli di vetro e una vera e propria ‘serra’ allestita nel giardino di casa. I carabinieri della Tenenza di Zingonia, nell’ambito delle operazioni di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio undi 65 anni originario della Bergamasca e residente a Verdellino.Le investigazioni avevano portato i militari a conoscenza del fatto che l’uomo detenesse dello stupefacentevilletta di sua proprietà. Durante la perquisizione, delegata dalla Procura di Bergamo, i carabinieri hanno ritrovatodel33 barattoli di vetro contenenti infiorescenze digià essiccate, dal peso complessivo di circa 600, e numerosi semi di cannabis pronti per essere coltivati.