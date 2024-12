Terzotemponapoli.com - Napoli e Juventus, possibile scambio: Danilo per Raspadori?

Leggi su Terzotemponapoli.com

Un intreccio di mercato promettenteIl quotidiano Tuttosport accende i riflettori su un potenzialeche potrebbe coinvolgere due dei club più prestigiosi della Serie A,. L’idea, in fase di valutazione, vedrebbe il difensore brasilianotrasferirsi sotto il Vesuvio, mentre l’attaccante Giacomo, attualmente in difficoltà con il nuovo tecnico Antonio Conte, approderebbe a Torino., poco spazio aCon l’arrivo di Conte sulla panchina delsembra aver perso centralità nel progetto tecnico. Le sue apparizioni sono sporadiche, e il sistema di gioco del nuovo allenatore non sembra cucito su misura per le sue caratteristiche. Alla, però, l’attaccante potrebbe trovare un contesto più favorevole, diventando un’alternativa preziosa per Thiago Motta, soprattutto per affiancare o sostituire Dusan Vlahovic.