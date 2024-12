Terzotemponapoli.com - Napoli Basket: dopo Zubcic torna anche Pullen!

l’inizio di campionato disastroso per il, ancora fermo a zero punti nella classifica della Serie A1, la società napoletana sta procedendo ad un serie di operazioni atte a rinforzare sensibilmente l’organico della squadra. Si tenta in ogni modo di far restare il grandenella città partenopea tentando di centrare un’impresa difficile ma non impossibile. La la S.S.comunica che.E cosìaver raggiunto un accordo fino al termine della stagione, con opzione per un altro anno in caso di salvezza, con Tomislav. L’Ala croata (213cm) è nato a Zadar il 17 Gennaio 1990, la S.S.comunica di aver sottoscritto un accordo fino al termine della stagione con l’atleta americano Jacob. La Guardia/play di 184cm è nato a Maywood (Illinois – USA) il 10 Novembre 1989.