Monza ultimo in classifica | analisi di una crisi tra squadra e gioco

Non tutti i perché trovano una risposta pronta. Uno di questi aleggia sulla Brianza, cupo come un nuvolone di quelli che fanno paura: perché ilin? La domanda è legittimata da questi punti, che sono le basi su cui è fondato il progetto biancorosso. Primo punto: la società. C’è Adriano Galliani, basta lui per poter parlare di un club organizzato, che sa come affrontare ogni situazione ma soprattutto che sa mettere ogni elemento nelle migliori condizioni per dare il massimo. Affiancato, da settimane, al suo uomo di fiducia Mauro Bianchessi, uno che di talenti se ne intende come pochi altri. Secondo punto: la. I nomi, solo per citarne alcuni, sono quelli di Pablo Marì, difensore che per fisico e qualità potrebbe ambire alla parte alta della, Warren Bondo, al centro di voci di mercato a tinte rossonere, e il Milan lo osservava già prima dello scatto decisivo delche lo prese in Francia, e Daniel Maldini, il gioiellino alla sua consacrazione, così in rampa di lancio da finire negli elenchi di Spalletti.