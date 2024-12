Mistermovie.it - Mister Movie | Le immagini di M3GAN 2.0 mostrano il primo sguardo al Sequel

Il ritorno di M3GAN è sempre più vicino, e le nuove immagini rilasciate da Entertainment Weekly stanno alimentando l'entusiasmo dei fan. Nel sequel del popolare horror, vedremo il ritorno di Violet McGraw nei panni di Cady, oltre a un nuovo sguardo al robot umanoide che dà il titolo al film. Le prime immagini di M3GAN 2.0 Le nuove foto ci mostrano un'evoluzione interessante nel rapporto tra Cady e la tecnologia. In una scena, Cady sembra essere al lavoro su un banco di progettazione, simile a quello utilizzato da sua zia Gemma (interpretata da Allison Williams) nel primo film. Questo dettaglio potrebbe suggerire un crescente interesse della giovane per la robotica, influenzata proprio dall'eredità tecnologica di Gemma. Un'altra immagine ritrae M3GAN, questa volta in un completo blu, con uno sguardo minaccioso rivolto verso qualcosa o qualcuno.