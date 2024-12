Puntomagazine.it - Melito di Napoli: rifiutato dalla donna che corteggia, tenta di schiacciarla con l’auto

di: non accettava il “no”. Al rifiuto dellaluidiconcontro il murodiNon accettava il “no”. Lui 44enne, lei quasi coetanea. La conosce sul luogo di lavoro di lei. Diventa cliente fisso pur di vederla. Così per giorni e giorni, finché si dichiara: la vuole come compagna ma lei lo respinge.Lui, da quel primo rifiuto, è diventato ossessivo e morboso mentre lei finisce nelle sabbie mobili di un rapporto insano. Non lo vuole come compagno ma per bontà e compassione ogni tanto accondiscende alle sue richieste.Lo scorso inverno le chiede di salire in macchina per parlare: lei accetta, forse per calmarlo, ma lui le salta addosso e le strappa i vestitindo di avere un rapporto. Lei riesce ad opporsi. Lui desiste ma le frantuma lo schermo del cellulare.