Lanazione.it - Live con orchestra per Fiorella Mannoia

Leggi su Lanazione.it

Un anno speciale per uno spettacolo davvero speciale. Questa sera, a partire dalle 21,salirà sul prestigioso palcoscenico del Teatro Verdi di Montecatini Terme. Nell’anno del suo settantesimo compleanno (ha spento le 70 candeline lo scorso 4 aprile), l’artista romana è pronta a festeggiare questo traguardo nella dimensione per lei più naturale, il palco. Il nuovo, splendido toursi chiama "Sinfonica-con" e dall’estate sta facendo tappa nelle località più suggestive del Belpaese. Per la prima volta,sarà accompagnata da un’sinfonica: la Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Rocco De Bernardis. Una rappresentazione che le permetterà di raccontare e raccontarsi e quindi di aprirsi al pubblico. Una scenografia essenziale, ogni brano che viene spiegato nella sua essenza, cosa che le permette di narrare aneddoti della sua lunga carriera.