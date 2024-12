Quifinanza.it - Le Signe: coraggio, ricerca e innovazione

Ci sono delle realtà imprenditoriali che valgono la pena di essere raccontate, anche solo per ildell’imprenditore nell’avventurarsi con entusiasmo e passione in un segmento saturo e molto competitivo,che non parte solo dal settore che si vuole conquistare, ma soprattutto dall’età che l’imprenditore ha nel momento in cui decide di partire con la propria avventura, questo è il singolare caso del giovanissimo Federico Priarone, founder e der del brand Le, che ha solo 19 anni decide di lanciare la sua personale collezione di sneakers, torinese e figlio di un imprenditore Federico capisce da subito che il suo futuro non sarebbe mai stato immerso sui libri, ne all’interno dell’azienda di famiglia, per questi motivi e consapevolezze decide di dar vita concretamente alla sua passione che è quella delle sneakers e dei materiali che occorrono per crearle.