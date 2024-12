Lanazione.it - Le firme di lusso su La Nazione. Firenze, alla Giunti Odeon presentazione del libro dei grandi scrittori

, 19 dicembre 2024 – “- Testimonianze di esponenti della letteratura, dell’arte e della cultura italiana che hanno scritto sulle pagine del giornale dsua nascita nel 1859 ai giorni nostri". È Il titolo del volume che sarà distribuito in abbinamento gratuito con Lala vigilia di Natale. È un regalo per i nostri lettori, inserito nelle celebrazioni e iniziative per i 165 anni dfondazione de La. Il volume, come dice il titolo, propone una serie di articoli di importanti autori che hanno scritto nel tempo per La. Per ciascuno viene presentata la riproduzione della pagina originale del giornale, la trascrizione di un brano dell’articolo e una scheda critica curata da Luca Scarlini per contestualizzare argomento e periodo storico. Il volume sarà presentato questa mattina alle 11Liberia e Cinema di piazza degli Strozzipresenza di Agnese Pini, direttrice di Qn, La, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!.