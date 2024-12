Ilnapolista.it - La formazione “di calcetto” del Napoli all time, scelta dal Guardian: Garella, Ferrara, Hamsik, Kvara e Maradona

Leggi su Ilnapolista.it

Alsi sono inventati un giochetto un po’ strano, di quelli che si fanno sempre alla fine dell’anno: uno scrittore chiamato a fare unadi calcio a 5 con i migliori della storia di una squadra a cui sono affezionati per qualche motivo. Per James Oddy questa squadra è il.“Ilè la mia squadra – scrive – C’è qualcosa nella natura outsider e sfavorita del club e della città che mi ha sempre attratto. Non fanno parte della vecchia guardia tradizionale delle società. In quanto tali, le mie selezioni in questa squadra sono molto più personali di quelle di alcuni degli altri club che ho scelto. Ho comunque avuto una sorta di criterio, con giocatori che attingono da tre grandi epoche del club. Le prime due squadre delvincitrici dello scudetto erano piene di carattere e sono giustamente e immensamente amate; la mia squadra preferita del, la sfortunata squadra di Sarri della fine degli anni 2010, e poi la squadra vincitrice del titolo più recente del 2022.